النائب علاء الحيدري: عودة رافع الرفاعي تهديد مباشر للسلم المجتمعي

وجّه عضو مجلس النواب علاء الحيدري، السبت، انتقادات لاذعة للجهات التي ساهمت في عودة ما وصفه بـ"الإرهابي والمحرض على العملية السياسية" رافع الرفاعي، معتبراً أن عودته تمثل تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي.

وقال الحيدري في تصريح ل /المعلومة/، إنّ "عودة رافع الرفاعي إلى البلاد تمثل خطوة خطيرة وتهدد الاستقرار المجتمعي الذي تحقق بعد دحر تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف أن "الجهات التي سهّلت عودته لا تعمل لصالح العراق، بل تسعى لإثارة الفتن وبث الفوضى في وقت ينعم فيه الشعب العراقي بحالة من الاستقرار"، مشيراً إلى أن "تلك الجهات تخدم أجندات خارجية لا ترغب باستقرار العراق وتقدمه".

وكانت عضو حركة حقوق، عاصفة عباس قادر، قد حذرت في وقت سابق من وجود محاولات لتبرئة رافع الرفاعي ضمن "صفقة سياسية مشبوهة" يجري تنفيذها على حساب دماء الشهداء.