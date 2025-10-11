الأخبار

بافل طالباني في بغداد لبحث تنفيذ الاتفاق النفطي وتسوية ملف رواتب الإقليم


توجه رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل جلال طالباني، اليوم السبت (11 تشرين الأول 2025)، إلى بغداد لبحث تنفيذ الاتفاق النفطي وتسوية ملف رواتب الإقليم.

وذكر المكتب الإعلامي للاتحاد، في بيان أن "رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل جلال طالباني، توجه، اليوم إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، يجتمع خلالها مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لبحث عدد من الملفات المهمة بين أربيل وبغداد".

وأضاف أن "هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية النفطية بين الحكومتين"، مبيناً أن "بافل جلال طالباني يعد أحد أبرز مهندسي هذه الاتفاقية، ويهدف من خلال الزيارة إلى إزالة العقبات التي تعيق تنفيذها وتعزيز التعاون بين الطرفين".

وأشار البيان إلى أن "طالباني سيؤكد خلال لقائه مع السوداني على ضرورة الإسراع في إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان، وتنظيم عملية توزيعها بما يضمن المساواة مع موظفي باقي المحافظات العراقية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النزاهة .. ندوات تثقيفية لثلاث وزارات عن احكام القانون والكسب غير المشروع
الشيخ الخزعلي: الحفاظ على العملية السياسية يحصل بالمشاركة في الانتخابات
رئيس الجمهورية يؤكد أهمية محافظة كركوك بوصفها نموذجًا للتنوع والتعايش بين مكوناتها المختلفة
احباط محاولة تهريب كحول كانت مخبأة بابواب ومحرك سيارة في صلاح الدين
الداخلية تعقد مؤتمراً حول السلامة المرورية
عمليات بغداد تبدأ أولى ممارساتها الأمنية لتأمين المراكز الانتخابية في العاصمة
بافل طالباني في بغداد لبحث تنفيذ الاتفاق النفطي وتسوية ملف رواتب الإقليم
إلاستخبارات العسكرية تحبط عملية لتهريب المشتقات النفطية في نينوى
مؤسسة التايمز: إسهامات الجامعات العراقية فاقت الـ 10% من البحوث المنشورة بالمجلات العالمية
محافظ بغداد يعلن المباشرة بمد الأنابيب والشبكة الكهربائية في مدخل بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك