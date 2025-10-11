بافل طالباني في بغداد لبحث تنفيذ الاتفاق النفطي وتسوية ملف رواتب الإقليم

توجه رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل جلال طالباني، اليوم السبت (11 تشرين الأول 2025)، إلى بغداد لبحث تنفيذ الاتفاق النفطي وتسوية ملف رواتب الإقليم.

وذكر المكتب الإعلامي للاتحاد، في بيان أن "رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل جلال طالباني، توجه، اليوم إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، يجتمع خلالها مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لبحث عدد من الملفات المهمة بين أربيل وبغداد".

وأضاف أن "هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية النفطية بين الحكومتين"، مبيناً أن "بافل جلال طالباني يعد أحد أبرز مهندسي هذه الاتفاقية، ويهدف من خلال الزيارة إلى إزالة العقبات التي تعيق تنفيذها وتعزيز التعاون بين الطرفين".

وأشار البيان إلى أن "طالباني سيؤكد خلال لقائه مع السوداني على ضرورة الإسراع في إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان، وتنظيم عملية توزيعها بما يضمن المساواة مع موظفي باقي المحافظات العراقية".