مؤسسة التايمز: إسهامات الجامعات العراقية فاقت الـ 10% من البحوث المنشورة بالمجلات العالمية


 

 

أعلنت مؤسسة التايمز المتخصصة في مجال تقييم وتصنيف مؤسسات التعليم العالي، اليوم السبت، أن العراق حقق طفرات علمية في مجالات البحث العلمي تجسدت في رصانة ما تقدمه من بحوث علمية متميزة تجاوزت نسبتها الـ 10% من البحوث المنشورة في المجلات العلمية العالمية، فقد ذكر ممثل مؤسسة التايمز نيك ديفس في كلمة له خلال مؤتمر العراق للتعليم العالي، إن "المؤتمر خصص للاشادة بأداء وتصنيف الجامعات العراقية خلال عام 2025، خصوصا وأن العراق قد شهد تحقيق نهضة علمية اسهمت في زيادة معدلات نموه"، مشيرا الى أن "العراق حقق تقدما علميا ملحوظا خلال فترة وجيزة ونجح في رفع تصنيف مؤسساته الاكاديمية من خلال طرق التدريس ذات الجودة العالية، بالاضافة الى زيادة نسبة تمثيله في المحافل العلمية العالمية".

واضاف أن "الجامعات العراقية نجحت في رفع مساهماتها الاكاديمية على المستويين العلمي والعملي"، لافتا الى أن "تلك الجامعات باتت تمثل بيئة خصبة ومتميزة للبحث العلمي، واثبتت ذلك من خلال التقديرات التي حصلت عليها والتي تجاوزت نسبة الـ 10% من البحوث المنشورة في المجلات العلمية العالمية".

كما أوضح أنه "وفقا للمقاييس العلمية العالمية فإن ما حققته الجامعات العراقية من انجازات رفعت درجة العراق الى 4،6 خلال الاعوام 2021 – 2025، بالاضافة الى جودة التعليم وتحسن بيئة البحث العلمي".

