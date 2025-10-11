لجنة التربية النيابية: تعطيل الدوام للمدارس التي ستكون مراكز امتحانية لمدة 7 أيام بدءا من الأربعاء

أعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم السبت، انه سيتم تعطيل الدوام الظهري للمدارس التي ستكون مراكز امتحانية للدور الثالث، إذ ذكر نائب رئيس اللجنة محمود القيسي في بيان، ان "المدارس التي ستكون مراكز امتحانية للدور الثالث للصفوف المنتهية سيتم تعطيل دوامها الظهري ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق الـ22 من تشرين الأول الحالي". واضاف ان "عطلة هذه المدارس ستكون لمدة 7 أيام".

ومن الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء وافق على منح دور ثالث للصفوف المنتهية، فيما نشرت وزارة التربية جداول الامتحانات.