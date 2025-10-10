ضبط 4 حاويات تحوي دراجات نارية معدة للتهريب في أم قصر

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية ، اليوم الجمعة، (10 تشرين الأول 2025)، عن ضبط (4) حاويات تحتوي على دراجات نارية معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكرت الهيأة في بيان ، أنه "بناءً على المعلومات الواردة من مصادر خاصة بالهيأة، وبعد استحصال الموافقة الشفوية من قاضي التحقيق، تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط أربع حاويات تحتوي على (دراجات نارية مستعملة) ممنوعة من الاستيراد، كانت معدة للتهريب".

وأضاف البيان، أنه "تم تشكيل لجنة بالتعاون مع الدوائر العاملة في المنفذ، وتنظيم محضر ضبط أصولي، وإحالة الحاويات إلى مركز شرطة كمرك أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".