عاجل : بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار!! 40 مواطنا بين شهيد ومفقود تحت أنقاض منزل قصفه الجيش الإسرائيلي
الأخبار

وزارة الصحة: تخطيط لإنشاء مستشفيات في البياع والسيدية والعامرية بعد إزالة التجاوزات


أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ في وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن توقيع عقد مع شركتين عراقية وتركية لبناء مستشفى جديد بسعة 100 سرير في منطقة الرحمانية في الشعلة، مؤكدة التنسيق مع الجهات القضائية لرفع التجاوزات في مناطق البياع والسيدية والعامرية لإنشاء مستشفيات جديدة، حيث ذكر مدير عام الدائرة، وائل الكبيسي للوكالة الرسمية، إن "الدائرة تسعى إلى الاستفادة من الأراضي المتوفرة لديها لإنشاء مستشفيات جديدة تسهم في تحسين الخدمات وتقليل الزخم على المؤسسات الصحية"، لافتاً إلى أنه "تم توقيع عقد مع شركتين عراقية وتركية لبناء مستشفى جديد بسعة 100 سرير في منطقة الرحمانية في الشعلة".

وأضاف أن "المرحلة القريبة المقبلة ستشهد إدراج مستشفى جديد في منطقتي النصر والسلام بسعة 100 سرير لكل منهما، كما أن هناك مشاريع توسعة داخل مستشفيات قائمة، من بينها إضافة 50 سريراً في مستشفى المحمودية، و50 سريراً في مستشفى أبو غريب".

وتابع أن "العمل في مستشفى الشهيد الحكيم بالشعلة الذي كان متأخراً منذ فترة طويلة، يسير الآن بشكل متسارع، ومن المؤمل إنجاز تجهيز الأثاث والمعدات الطبية خلال شهرين أو ثلاثة، تمهيداً للانتقال إلى البناية الجديدة وبدء إعادة تأهيل البناية القديمة ضمن المرحلة الثانية".

كما لفت  إلى أن "هناك مشاريع كبيرة قيد الإعداد، منها إنشاء مستشفى تخصصي للأورام بسعة 400 سرير، فضلاً عن مشاريع أخرى في مناطق السيدية والبياع والعامرية، حيث نسعى بالتنسيق مع الجهات القضائية لإزالة التجاوزات على الأراضي المخصصة للقطاع الصحي".

فيما أكد الكبيسي أن "الخطة الشاملة للدائرة تهدف إلى رفع عدد المؤشرات الصحية وزيادة سعة المستشفيات، ما يسهم في تقليل الزخم عن المستشفيات الحيوية مثل اليرموك والكاظمية، تمهيداً لإعادة إعمارها بشكل جذري".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
منح جائزة نوبل للسلام لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا ماتشادو
النجف الأشرف: الدفاع المدني يسيطر على حريق كبير في بناية تجارية
وزارة الصحة: تخطيط لإنشاء مستشفيات في البياع والسيدية والعامرية بعد إزالة التجاوزات
الصادقون عن عودة "رافع الرفاعي": المصالح السياسية يجب ان لا تكون على حساب القانون
بوتين والسوداني يتفقان على تأجيل قمة روسية عربية
بناءً على طلب بارزاني.. أردوغان يرفع الحظر عن مطار السليمانية الدولي
طائرات F-16 تدمر وكراً لداعش الارهابي في وادي الشاي بكركوك
تحذير نيابي من ترشح شخصيات مرتبطة بالجولاني في الانتخابات المقبلة
انسحاب مفاجئ لمرشحين من تحالف الحلبوسي في ديالى
انطلاق عملية أمنية واسعة من عدة محاور شرق سامراء لتأمين مناطق استراتيجية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك