وزارة الصحة: تخطيط لإنشاء مستشفيات في البياع والسيدية والعامرية بعد إزالة التجاوزات

أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ في وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن توقيع عقد مع شركتين عراقية وتركية لبناء مستشفى جديد بسعة 100 سرير في منطقة الرحمانية في الشعلة، مؤكدة التنسيق مع الجهات القضائية لرفع التجاوزات في مناطق البياع والسيدية والعامرية لإنشاء مستشفيات جديدة، حيث ذكر مدير عام الدائرة، وائل الكبيسي للوكالة الرسمية، إن "الدائرة تسعى إلى الاستفادة من الأراضي المتوفرة لديها لإنشاء مستشفيات جديدة تسهم في تحسين الخدمات وتقليل الزخم على المؤسسات الصحية"، لافتاً إلى أنه "تم توقيع عقد مع شركتين عراقية وتركية لبناء مستشفى جديد بسعة 100 سرير في منطقة الرحمانية في الشعلة".

وأضاف أن "المرحلة القريبة المقبلة ستشهد إدراج مستشفى جديد في منطقتي النصر والسلام بسعة 100 سرير لكل منهما، كما أن هناك مشاريع توسعة داخل مستشفيات قائمة، من بينها إضافة 50 سريراً في مستشفى المحمودية، و50 سريراً في مستشفى أبو غريب".

وتابع أن "العمل في مستشفى الشهيد الحكيم بالشعلة الذي كان متأخراً منذ فترة طويلة، يسير الآن بشكل متسارع، ومن المؤمل إنجاز تجهيز الأثاث والمعدات الطبية خلال شهرين أو ثلاثة، تمهيداً للانتقال إلى البناية الجديدة وبدء إعادة تأهيل البناية القديمة ضمن المرحلة الثانية".

كما لفت إلى أن "هناك مشاريع كبيرة قيد الإعداد، منها إنشاء مستشفى تخصصي للأورام بسعة 400 سرير، فضلاً عن مشاريع أخرى في مناطق السيدية والبياع والعامرية، حيث نسعى بالتنسيق مع الجهات القضائية لإزالة التجاوزات على الأراضي المخصصة للقطاع الصحي".

فيما أكد الكبيسي أن "الخطة الشاملة للدائرة تهدف إلى رفع عدد المؤشرات الصحية وزيادة سعة المستشفيات، ما يسهم في تقليل الزخم عن المستشفيات الحيوية مثل اليرموك والكاظمية، تمهيداً لإعادة إعمارها بشكل جذري".