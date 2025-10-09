قيادة عمليات بغداد تردم وتكسر (٢٠) بحيرة اسماك غير مجازة

اعلنت قيادة عمليات بغداد عن ردم وتكسر (٢٠) بحيرة اسماك غير مجازة وترفع (٣٠) تجاوزا على الانهر الاروائية ضمن مناطق محيط العاصمة.

وقالت القيادة في بيان"بهدف الحفاظ على الحصص المائية المخصصة لسقي المزروعات وتقليل الهدر الحاصل فيها واستكمالاً لواجبات الدعم والاسناد للدوائر الحكومية ضمن حملتها المستمرة، تواصل تشكيلات فرقتي المشاة (السادسة، السابعة عشر) والاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز (الموارد المائية) واجباتها لمتابعة البحيرات غير المجازة.

وتابع البيان" تم خلال الحملة كسر وردم أكتاف (٢٠) بحيرة اسماك بالاضافة الى رفع (٣٠) تجاوزا على الأنهر الاروائية (خلال ال٢٤ ساعة الماضية) وذلك ضمن مناطق قضاء (الطارمية، المحمودية، المدائن بجانبي الكرخ والرصافة.