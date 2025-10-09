مدير الاستخبارات العسكرية يحذر: لا تهاون أو إهمال في تأمين الانتخابات

حذّر مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، اللواء الركن حسن جواد السيلاوي، اليوم الأربعاء (8 تشرين الأول 2025)، من أي تهاون أو إهمال في الواجبات، وذلك خلال مناقشة إجراءات تأمين الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات، تلقته "بغداد اليوم"، أن السيلاوي ترأس اجتماعاً أمنياً موسعاً بحضور ضباط المديرية ومدراء استخبارات قيادات الأسلحة والعمليات.

وأضاف، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة متطلبات تأمين الجهد الاستخباري والخطط الأمنية للانتخابات القادمة".

وأوضح السيلاوي، وفقا للبيان، حجم المسؤولية الملقاة على عاتق ضباط ومنتسبي الاستخبارات العسكرية في مواجهة التحديات الأمنية.

ودعا مدير الاستخبارات العسكرية إلى "بذل أقصى الجهود للقضاء على كل من تسول له نفسه المساس بالوضع الأمني المستقر وإحالته للقضاء".

كما استعرض السيلاوي الأفكار والرؤى الجديدة للعمل الاستخباري، مشدداً على "أهمية وضرورة تنفيذ العمليات الاستباقية لإجهاض المخططات الإرهابية قبل حدوثها".