النزاهة والمفوضية تتفقان على تزوير مرشح للانتخابات وتبعثان بكتاب للهيئة القضائية

اتفقت هيئة النزاهة والمفوضية العليا للانتخابات على قيام المرشح محمد ثامر زرزور الدليمي بتزوير شهادته التي زعم أنها صادرة من وزارة التربية.

وجاء في الوثيقة الصادرة من المفوضية:

"الحاقا بكتابنا ذي (خ / ط / ۲۰۲۱ ) في 2025/۱۰/۵ نحيل اليكم الأوليات المستجدة المتعلقة بالمرشح محمد ثامر زرزور الدليمي ) والتي وردت الى مفوضيتنا من هيئة النزاهة الاتحادية / دائرة الوقاية بالعدد ( ٦٢٥٣ في ۲۰۲٥/١٠/٢ (معلومات ) مع صورة لكتاب وزارة التربية / المديرية العامة للتقويم والامتحانات ذي العدد (۱۹) س / ٤ / ۲۹۱۰ ) في ۲۰۲۵/۱۰/۱۸ الذي يبين عدم صحة صدور الوثائق الدراسية المقدمة من قبله وكتاب المديرية العامة للتقويم والامتحانات بالعدد ( ۱۹ ع / ۲ / (۱۷٥٥٥) في ٢٠٢٥/١٠/٢ الموجه الى مفوضيتنا أيضا الغاء) كتاب معادلة ( والذي تقرر فيه الغاء) كتاب المعادلة النهائية المرقم (۱۹ع /٩٦١٢/٢ في ٢٠٢٥/٦/١٢.