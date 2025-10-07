تشكيل لجنة تحقيق باغتيال حقوقية شرق الكوت

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الأول 2025)، عن تشكيل لجنة تحقيق فورية في حادثة اغتيال حقوقية في ساعة متأخرة من مساء أمس شرق مدينة الكوت.

وقال المصدر إن "حقوقية في العقد الثالث من عمرها قُتلت قرب منزلها من قبل مجهول في ساعة متأخرة من مساء أمس"، مبيناً أن "الجهات الأمنية شكلت لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على ملابسات ودوافع الجريمة، والبحث عن الجاني".

وأضاف المصدر أن "التحقيقات ما زالت في مراحلها الأولى، ولا يمكن حتى الآن الجزم بدوافع الحادث، إلا أن هناك مؤشرات وخيوطاً أولية قد تسهم في كشف هوية المنفذ خلال فترة وجيزة".