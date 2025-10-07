قائد العمليات المشتركة يوجه بالحفاظ على ديمومة العمل في مجال الأمن السيبراني والحماية الرقمية

وجّه نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الثلاثاء، الجهات المختصة بالحفاظ على ديمومة العمل في مجال الأمن السيبراني والحماية الرقمية، من خلال الاعتماد على التقنيات والسياسات والإجراءات التي تشمل سلسلة متعددة من الحماية، إذ ذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة، أن "نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، ترأس اجتماعاً في مقر قيادة العمليات للجنة الأمن السيبراني في اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، ولجنة الأمن السيبراني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، والوكيل الإداري لجهاز الأمن الوطني، وضباط هيئة ركن القيادة، ومختصين من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأجهزة الأمنية".

كما أضاف البيان، أن "المحمداوي استمع إلى عرض مفصل من اللجنتين أعلاه، لتوضيح تحديات الأمن السيبراني والمعالجات المسبقة لها، في جميع مراحل العملية الانتخابية".

بالمقابل، أكد نائب قائد العمليات المشتركة على "أهمية عمل هاتين اللجنتين في الحفاظ على البيانات خلال هذه العملية الديمقراطية الدستورية"، مبيناً أن "هناك إجراءات فنية دقيقة ومتكاملة، وجهداً نوعياً لمنع حصول أي تلاعب أو خرق فني أو تقني، مع وجود بدائل لكل حالة، فنياً أو ورقياً، ويجري هذا العمل ضمن إطار قانون مفوضية الانتخابات، وبناءً على القياسات والتوقيتات المتعلقة بذلك".

كذلك وجّه بـ"التكثيف الإعلامي للتوعية والتثقيف، بالتزامن مع قيام مفوضية الانتخابات بمجموعة من عمليات المحاكاة الفنية والفحوصات، وإشراك المواطنين ضمن هذه الإجراءات".

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بـ"عدد من التوجيهات والتوصيات التي من شأنها الحفاظ على ديمومة العمل في مجال الأمن السيبراني والحماية الرقمية، من خلال الاعتماد على التقنيات والسياسات والإجراءات التي تشمل سلسلة متعددة من الحماية".