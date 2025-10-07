وزارة العمل: خطة الوزارة حتى 2031 تتضمن منح 3 آلاف قرض

صرّح وزير العمل احمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق مشروع استراتيجي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتمويل دولي، فيما أكد أن خطة الوزارة لغاية 2031 تتضمن منح 3 آلاف قرض، حيث ذكر الاسدي في بيان، ان "خطة الوزارة لغاية 2031 تتضمن منح 3 آلاف قرض وتوفير 4 آلاف فرصة عمل"، مبينا ان "20 بالمئة من القروض ستخصص للنساء في مشروع ضمان الائتمان".

كما لفت الى ان "المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة لبناء اقتصاد مستدام وخفض معدلات البطالة"، وان "الوزارة ماضية بتعزيز الشراكات الدولية لبناء اقتصاد متوازن يضمن العمل الكريم للجميع".