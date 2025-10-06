رئاسة الوزراء تنفي صرف مبلغ 150 ألف دينار لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع

نفت رئاسة الوزراء ، اليوم الاثنين (6 تشرين الأول 2025)، صحة ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول صرف مبلغ (150,000) دينار لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان أن "الكتاب المنسوب إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والموجه بصرف هذا المبلغ مزور ولا أساس له من الصحة، وقد تم نفيه رسميًا من الجهات المختصة".

ودعت رئاسة الوزراء المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار والوثائق غير الموثوقة، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط في استقاء المعلومات.