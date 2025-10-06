ضبط 25 حاوية محملة بكحول ومواد مهربة في ميناء أم قصر الشمالي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين (6 تشرين الأول 2025)، ضبط (25) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان أن "ملاكات مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط أرسالية مسوّقة بحراسة كمركية إلى مديرية المنطقة الحرة في نينوى، مكونة من (25) حاوية، وذلك عند نقطة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي".

وأضافت، أن "الكشف والتدقيق أثبت أن الأرسالية تم تسويقها خلافاً للضوابط، إذ احتوت على (كحول إيثيل) لصناعة المشروبات الكحولية من دون موافقات استيرادية، فضلاً عن مواد أخرى غير موجودة ضمن القائمة الخاصة بالأرسالية، منها (أقمشة وملابس، أدوات احتياطية للسيارات، فلاتر بأحجام واستخدامات مختلفة، أدوات منزلية متنوعة)"، مشيرة إلى أن "هذه المواد غير مصرح بها وكانت معدة للتهريب".

وأكدت أنه "تم تنظيم محضر ضبط وكشف أصولي وإحالة المضبوطات إلى مركز شرطة كمرك أم قصر الشمالي، لغرض عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".