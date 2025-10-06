الأخبار

وزارة العدل: الأتمتة الالكترونية ستختصر الوقت وتقلل الأخطاء الورقية


 

أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الإثنين، أن اعتماد النظام الالكتروني سيسهم في اختصار الوقت والجهد، وتخفيف الزخم عن دوائر كتاب العدل، فضلاً عن تقليل الأخطاء الورقية وتعزيز الشفافية، حيث ذكر إعلام وزارة العدل في بيان، أن "وزير العدل خالد شواني أجرى زيارة ميدانية إلى دائرة كاتب عدل الصالحية في مقر الوزارة، اطلع خلالها على الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بإطلاق مشروع الأتمتة الالكترونية في إنجاز الوكالات بمختلف أنواعها، وشملت الجولة تفقد الأنظمة التقنية والكوادر المختصة والوقوف على جاهزية البنى التحتية المطلوبة لإطلاق المشروع".

كما أكد الوزير، أن "المشروع يأتي ضمن البرنامج الذي أعدّته الوزارة انسجاماً مع توجهات الحكومة في رقمنة الخدمات العدلية وتبسيط الإجراءات للمواطنين".

وأوضح، أن "اعتماد النظام الالكتروني سيسهم في اختصار الوقت والجهد وتخفيف الزخم عن دوائر كتاب العدل، فضلاً عن تقليل الأخطاء الورقية وتعزيز الشفافية والدقة في الأداء".

كذلك بيّن، أن "الوزارة تعمل على تعميم التجربة في باقي دوائر كتاب العدول، بما يضمن بناء قاعدة بيانات موحدة وتحسين جودة الخدمة العدلية".

كما لفت إلى، أن "هذه الخطوة تمثل جزءاً من خطة أشمل لتحديث البنى التحتية الرقمية لوزارة العدل، بما يرسخ ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية ويرفع مستوى الخدمات المقدمة له".

