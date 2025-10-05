الأخبار

الاستخبارات العسكرية تعتقل 5 عناصر إرهابية في بغداد.


أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، الإطاحة بـ5 عناصر إرهابية في بغداد.

وذكر بيان للمديرية، انه "ضمن منهاجها التعرضي والمتضمن تكثيف الجهود الاستخبارية والقضاء على الإرهاب ومنابعه، نفذ أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية في أقسام استخبارات وأمن فرقة المشاة السادسة وفرقة المشاة السابعة عشر عدة عمليات نوعية وبالتنسيق مع الوكالات الأمنية في قواطع عمليات الفرق ذاتها حيث أسفرت عن إلقاء القبض على 2 إرهابيين شمال بغداد ضمن قاطع فرقة المشاة السادسة و إلقاء القبض على 3 إرهابيين جنوبي العاصمة ضمن قاطع فرقة المشاة السابعة عشر وهم من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (4 / 1 ) إرهاب".

وأضاف البيان، ان "هذه العمليات جاءت وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، وقد تم تسليمهم إلى الجهات المعنية ميدانياً وأصولياً".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاستخبارات العسكرية تعتقل 5 عناصر إرهابية في بغداد.
العامري: الانتخابات البرلمانية معركة وجود ومحطة مفصلية لضمان سيادة العراق
بينهم زعامات.. غرامات على مرشحين لمخالفة نظام الحملات الانتخابية
كتائب حزب الله: مبادرة ترامب "مليئة بالفخاخ".. ونثق بحكمة قادة المقاومة
وزارة العمل: شمول نحو 380 ألف نزيلاً من دور رعاية المسنين بالحماية الاجتماعية
وزارة التعليم العالي: منح 5 درجات لمعالجة طلبة الدراسات العليا الراسبين بالدور الثاني
بيع 60 عقاراً لـ"جافي لاند" بالمزاد العلني في السليمانية لتسديد 91 مليار دينار
النزاهة تدعو لدعم مشاريع الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المولدات الأهلية
تحذيرات نيابية من استغلال "المؤسسة العسكرية" لأهداف انتخابية
السوداني يصدر توجيهات جديدة بشأن المرأة العراقية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك