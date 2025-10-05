الاستخبارات العسكرية تعتقل 5 عناصر إرهابية في بغداد.

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، الإطاحة بـ5 عناصر إرهابية في بغداد.

وذكر بيان للمديرية، انه "ضمن منهاجها التعرضي والمتضمن تكثيف الجهود الاستخبارية والقضاء على الإرهاب ومنابعه، نفذ أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية في أقسام استخبارات وأمن فرقة المشاة السادسة وفرقة المشاة السابعة عشر عدة عمليات نوعية وبالتنسيق مع الوكالات الأمنية في قواطع عمليات الفرق ذاتها حيث أسفرت عن إلقاء القبض على 2 إرهابيين شمال بغداد ضمن قاطع فرقة المشاة السادسة و إلقاء القبض على 3 إرهابيين جنوبي العاصمة ضمن قاطع فرقة المشاة السابعة عشر وهم من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (4 / 1 ) إرهاب".

وأضاف البيان، ان "هذه العمليات جاءت وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، وقد تم تسليمهم إلى الجهات المعنية ميدانياً وأصولياً".