بيع 60 عقاراً لـ"جافي لاند" بالمزاد العلني في السليمانية لتسديد 91 مليار دينار

أفادت مصادر مطلعة، اليوم الأحد (5 تشرين الأول 2025)، بإقامة مزاد علني لبيع 60 عقاراً تابعاً لشركة "جافي لاند" في السليمانية، وذلك بهدف تسديد الديون الحكومية المتراكمة على الشركة لصالح حكومة إقليم كردستان.

وكشفت المصادر أن "مزاداً علنياً أقيم في المديرية التنفيذية التابعة لوزارة العدل في السليمانية لبيع 60 عقاراً تابعاً لشركة جافي لاند"، مشيرة إلى أن الشركة مدينة لحكومة الإقليم بمبلغ يتجاوز 91 ملياراً و760 مليون دينار.

عملية البيع تُثير التساؤلات

رغم أن المزاد كان علنياً ومفتوحاً أمام جميع المستثمرين، أكدت المصادر أن مستثمراً واحداً قام بشراء العقارات المباعة بالكامل، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 90 مليار دينار.

وكانت دائرة التنفيذ الثانية في السليمانية قد أعلنت في وقت سابق عن طرح هذه العقارات، العائدة لشركة "جافي للاستثمار السياحي – قطاع خاص"، للبيع عبر مزايدة علنية كـوحدة واحدة ضمن صفقة متكاملة.

من جهتها، كانت وكيل وزارة العدل في حكومة الإقليم، شيلان عارف، قد ذكرت في تصريح سابق أن المزاد يهدف إلى تحصيل المستحقات الحكومية، مشيرة إلى أنه في حال عدم تقدم أي جهة للمشاركة بدفع التأمينات المالية، سيتم اللجوء إلى إجراءات قانونية أخرى.

يُذكر أن ملكية شركة "جافي للاستثمار السياحي" تعود إلى رجل الأعمال والسياسي شاسوار عبد الواحد، مؤسس حركة الجيل الجديد ومالك شبكة NRT الإعلامية، وقد دخل المشروع في أزمات مالية وقانونية أدت إلى حجز عقاراته وطرحها للبيع بعد تراكم ديونه للبنوك الحكومية.