لجنة نيابية: تنظيم السياحة الدينية وفرض رسوم على الزوار "كنز" يضيف المليارات لموازنة العراق

شدد عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار البرلمانية، عارف عبد الجليل، اليوم الأحد (5 تشرين الأول 2025)، على أهمية تنظيم قطاع السياحة الدينية بوصفه مورداً استراتيجياً قادراً على رفد الموازنة العامة بإيرادات ضخمة، في إطار مساعي العراق لتنويع موارده المالية.

وأكد عبد الجليل، في حديث صحفي، أن "تنظيم قطاع السياحة الدينية في العراق وفرض رسوم دخول (الفيزا) على الزوار العرب والأجانب يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل الوطني".

وأشار إلى أن العراق، بما يمتلكه من مراقد مقدسة ومواقع دينية، يستقطب عشرات الملايين من الزوار سنوياً، ويُعد من أهم الوجهات الدينية في المنطقة والعالم.

وأضاف أن "العائدات المالية الحالية لا تعكس الحجم الحقيقي لهذه الحركة، ولهذا فإن تطبيق نظام حديث لإدارة السياحة الدينية يتضمن فرض رسوم دخول عادلة ومنظمة، سيسهم في إضافة المليارات سنوياً لخزينة الدولة".

وبين عبد الجليل أن هذه الخطوة لا تهدف إلى فرض أعباء على الزائرين، بل إلى تنظيم قطاع حيوي يدر دخلاً مستداماً، ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للزوار عبر تطوير البنى التحتية ورفع مستوى النظافة والنقل والإسكان في المدن المقدسة مثل كربلاء والنجف وسامراء والكاظمية وغيرها.

واختتم عضو اللجنة قوله بالتأكيد على أن "السياحة الدينية تمثل كنزاً وطنياً قادراً على دعم الموازنة العامة وتقليل الاعتماد على النفط، وهذا ما يجب العمل على تنظيمه خلال الفترة المقبلة".