من اجل الفوز بالانتخابات .... النائب والمرشح ياسر إسكندر وتوت يوزع باجات منتسبي الدفاع من خلال مكتبه!

اثار النائب والمرشح ياسر إسكندر وتوت، عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، الجدل على مواقع التواصل وفي الأوساط الإعلامي والشعبية، بعد ان نشر قوائم لاسماء منتسبين في وزارة الدفاع علنًا مطالبهم بمراجعة مكتبه لتسليمهم "باجاتهم العسكرية!".

ونشر وتوت في منشور على حسابه بفيسبوك قوائم ضمت اكثر من 300 منتسب في الوزارة، معلقا عليها: "على الأخوة المنتسبين في وزارة الدفاع المذكورة اسمائهم في القوائم ادناه من الذين سلموا معاملاتهم لدينا مراجعة مكتبنا يوم غد السبت لاستلام الباج العسكري، وسوف يتم نشر ماتبقى من الاسماء على شكل وجبات خلال الأيام القادمة".

وعلق عدد من المهتمين والمراقبين للشأن السياسي بغضب تجاه الخطوة، واصفين النائب وتوت بانه "يستغل منصبه والقائمة المرشح معها ليتدخل بتوزيع باجات منتسبي وزارة الدفاع وينشر اسمائهم بالعلن في خرق واضح امنيا وقانونيا وانتخابيا"، متسائلين عما اذا كان وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش وهيئة النزاهة على علم بالموضوع.

وتساءل مراقبون عن كيفية وصول الباجات العسكرية لمنتسبي وزارة الدفاع الى مكتب مرشح سياسي بدلا من ان يتم توزيع الباجات من خلال الوحدات العسكرية للمنتسبين مباشرة، في واحدة من ابرز مشاهد الفوضى وعدم وجود مركزية إدارية واحدة، بالتزامن مع قرب الانتخابات.