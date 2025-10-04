الأخبار

رصد تحركات جوية أمريكية من قاعدة العديد باتجاه إقليم كردستان وتركيا


غادرت، اليوم السبت (4 تشرين الأول 2025)، عدد من حاملات الوقود الجوية قاعدة العديد في قطر ترافقها طائرات مقاتلة، واتجهت عبر الأجواء العراقية نحو إقليم كردستان وتركيا .

ووفقًا لمواقع رصد الطائرات، فقد تم رصد هذه الطائرات أثناء عبورها الأجواء العراقية متجهة نحو إقليم كردستان وتركيا .

ولم تُصدر الجهات الرسمية في العراق أو الولايات المتحدة حتى الآن أي بيان يوضح طبيعة هذه التحركات أو أهدافها.

وشهدت المنطقة خلال الأيام الماضية مؤشرات متسارعة توحي باقترابها من مرحلة جديدة من التصعيد. فقد دفعت الولايات المتحدة بعشرات طائرات الإرضاع الجوي إلى قواعد في الشرق الأوسط، إلى جانب أكثر من 24 مقاتلة متطورة، فضلا عن حاملات الطائرات، في خطوة عسكرية واضحة لرفع مستوى الجاهزية.

بالتزامن، أعلن الحوثيون إنهاء الهدنة مع واشنطن والعودة إلى استهداف السفن في البحر الأحمر، فيما جدد حزب الله رفضه نزع سلاحه وأعلن استعداده للمواجهة. وفي الملف الإيراني، كشفت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وصول مخزون اليورانيوم المخصب إلى مستويات تكفي نظرياً لإنتاج أكثر من عشر قنابل نووية، وسط أنباء عن صفقات تسليح متقدمة مع روسيا.

وبالتوازي مع هذه الخطوة، أكدت تقارير دفاعية رصد تحرك أكثر من 24 طائرة مقاتلة أمريكية نحو المنطقة، بينها طائرات من طرازات متقدمة مثل F-22 وF-35. هذا التدفق الجوي يكرس واقعاً جديداً عنوانه "زيادة الكتلة النارية" لتأمين الردع وتثبيت قواعد اشتباك أكثر صرامة. وفق خبراء عسكريين، فإن إدخال هذه المنظومات إلى المشهد يعكس قراراً أمريكياً بتحويل الشرق الأوسط إلى أولوية متقدمة في الحسابات الاستراتيجية.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
