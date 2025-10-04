الانتخابات التشريعية: أكثر من مليون صورة لمرشحي الانتخابات تملأ شوارع البلاد متضمنة مخالفات واسعة!

أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم السبت، أن عدد صور مرشحي الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها الشهر المقبل بلغ أكثر من مليون صورة في عموم محافظات العراق، حيث ذكر نائب رئيس المركز حازم الرديني في بيان، ان عدد الصور التي ثبتت في الشوارع بلغت أكثر من مليون صورة، مبينا أن غالبية هذه الصور في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، فيما تعرض بعضها للتخريب لأسباب مجهولة.

وأكد أن المركز رصد الكثير من المخالفات في اليوم الأول من انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين كتعليقات الصور على الجزرات، وتثبيت البعض الآخر على المباني الحكومية، داعيا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.

كما أوضح الرديني ان عدد الصور مرشح للزيادة حتى انتهاء اليوم الأخير للحملة الانتخابية في الثامن من تشرين الثاني المقبل.

في حين انطلقت الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية المزمع اجراؤها في يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، أمس الجمعة المصادف الثالث من شهر تشرين الاول الجاري على ان تستمر لغاية يوم 8 من الشهر المقبل.