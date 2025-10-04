الأخبار

الانتخابات التشريعية: أكثر من مليون صورة لمرشحي الانتخابات تملأ شوارع البلاد متضمنة مخالفات واسعة!


 

أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم السبت، أن عدد صور مرشحي الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها الشهر المقبل بلغ أكثر من مليون صورة في عموم محافظات العراق، حيث ذكر نائب رئيس المركز حازم الرديني في بيان، ان عدد الصور التي ثبتت في الشوارع بلغت أكثر من مليون صورة، مبينا أن غالبية هذه الصور في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، فيما تعرض بعضها للتخريب لأسباب مجهولة.

وأكد أن المركز رصد الكثير من المخالفات في اليوم الأول من انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين كتعليقات الصور على الجزرات، وتثبيت البعض الآخر على المباني الحكومية، داعيا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.

كما أوضح الرديني ان عدد الصور مرشح للزيادة حتى انتهاء اليوم الأخير للحملة الانتخابية في الثامن من تشرين الثاني المقبل.

في حين انطلقت الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية المزمع اجراؤها في يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، أمس الجمعة المصادف الثالث من شهر تشرين الاول الجاري على ان تستمر لغاية يوم 8 من الشهر المقبل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الانتخابات التشريعية: أكثر من مليون صورة لمرشحي الانتخابات تملأ شوارع البلاد متضمنة مخالفات واسعة!
حالة الطقس: استقرار في درجات الحرارة لعموم مناطق البلاد
انطلاق مؤتمر العراق الدولي للابتكار والإبداع
التعليم العالي تحدد غدا موعد الاختبار الإلكتروني لجائزة القراءة
وزير النفط يكشف الية استلام نفط الإقليم: نستلم يوميا أكثر من 200 الف برميل
الشمري: ذكرى الاستقلال محطة فخر وتجديد لمعاني الكرامة والحرية
الشيخ جلال الدين الصغير : فضيحة الأعراب تتكشف.. ووعي الأمة يتصاعد.. ما وراء المؤشرات والدلالات؟
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الانتخابات.. بين خيار المشاركة والمقاطعة وما يخفيه الإعلام
الشيخ جلال الدين الصغير : الغرب على صفيح ساخن.. التطورات تتسارع نحو المواجهة الكبرى
اصابة طفل نتيجه سقوط بوستر انتخابي عليه جنوب الحلة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك