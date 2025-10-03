التربية تقرر مجانية امتحانات الدور الثالث لجميع الطلبة

قررت وزارة التربية، اليوم الجمعة (3 تشرين الأول 2025)، جعل امتحانات الدور الثالث مجانية لجميع الطلبة في العراق، في خطوة تعد دعما لشريحة واسعة من الطلبة وأولياء الأمور.

وقال النائب موحان هاشم الساعدي، في تصريح صحفي إن "وزارة التربية قررت إلغاء أجور امتحانات الدور الثالث، لتكون مجانية لجميع الطلبة، وذلك بعد جهود نيابية ومتابعة مستمرة".

وأضاف أن "هذا الإنجاز تحقق كما وعدنا طلبتنا الأعزاء، وهو ثمرة تعاون حقيقي بين الجهات النيابية والمؤسسات التربوية"، مشيدا بـ "الجهود الكبيرة التي بذلها ممثل طلبة العراق، حيدر حسن، في إيصال صوت الطلبة والمطالبة بحقوقهم".

وفي وقت سابق، صوت مجلس الوزراء العراقي، بالموافقة على إجراء امتحانات الدور الثالث للصفوف الدراسية المنتهية، وتشمل الصف السادس الابتدائي، الثالث المتوسط، والسادس الإعدادي للعام الدراسي الحالي.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت عن اعتماد دور ثالث للمراحل المنتهية للراسبين بجميع الدروس، إضافة إلى منح درجتين للحالات الحرجة في المراحل غير المنتهية للعام الدراسي 2024-2025، كما أوقفت شرط معدل البقاء في مدارس الموهوبين لهذا العام، مراعاة لظروف الطلبة ودعم استمرار مسيرتهم الدراسية.