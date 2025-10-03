سفير العراق بأنقرة يبحث مع هيئة النزاهة المعلومات بشأن المطلوبين

بحث سفير العراق بأنقرة ماجد اللجماوي، اليوم الجمعة، مع هيئة النزاهة المعلومات بشأن المطلوبين المتواجدين في تركيا، فقد ذكر بيان للسفارة العراقية في تركيا، أن "اللجماوي استقبل عبّاس معقّب شامي، مدير عامِّ دائرة الاسترداد في هيئة النَّزاهة الاتِّحاديَّة، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، وذلك في مقرِّ السِّفارة بالعاصمة أنقرة"، لافتا الى أنه "جرى خلال اللِّقاء التَّأكيد على أهمِّيَّة تعزيز التَّنسيق بين السِّفارة وهيئة النَّزاهة الاتِّحاديَّة في متابعة ملفّات استرداد الأموال العامَّة، تبادل المعلومات اللاَّزمة بشأن المطلوبين المتواجدين على الأراضي التُّركيَّة".

وأكَّد اللجماوي "استعداد السِّفارة عبر القسم القانونيِّ، لتقديم كلِّ أشكال الدَّعم لجهود هيئة النَّزاهة وصندوق استرداد أموال العراق، بما يخدمُ المصلحة الوطنيَّة ويحافظُ على المال العام".

بالمقابل، أعرب مدير عامِّ دائرة الاسترداد في هيئة النَّزاهة الاتِّحاديَّة عبّاس معقّب شامي عن "تقديره العالي لجهود السِّفارة العراقيَّة في أنقرة وتعاونها المستمرّ"، مؤكِّدًا "حرص هيئة النَّزاهة على تعزيز التَّنسيق مع السِّفارة بما يُسهمُ في إنجاز الملفّات المشتركة بكفاءة عالية، واستعادة الأموال العراقيَّة والمحافظة عليها ضمن الأطر القانونيَّة والدِّبلوماسيَّة".

كما لفت الى "المباحثات البنَّاءة التي أجراها مع الجانب التُّركيِّ، برفقة وفد ضمَّ ممثِّلين عن وزارتي الخارجيَّة والعدل العراقيَّتين، والتي تناولت سُبُل تنفيذ طلبات المساعدة القانونيَّة المتبادلة بشأن حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدانين، فضلًا عن ملفّات استرداد المطلوبين المتواجدين على الأراضي التُّركيَّة، مثمِّنًا دور السِّفارة في إنجاح عقد الاجتماع مع الجانب التُّركيِّ".