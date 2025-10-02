الإطاحة بمجموعة إجرامية متخصصة بالنصب وسرقة النساء في بغداد

تمكنت مفارز شرطة الرصافة، اليوم الخميس (2 تشرين الأول 2025)، من إلقاء القبض على مجموعة إجرامية متخصصة بالنصب والاحتيال وسرقة الأموال والمخشلات الذهبية من النساء، بعد قيامهم بارتكاب أكثر من (40) عملية سرقة في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.

وذكر بيان للشرطة أن "العملية جاءت بناءً على توجيهات قائد شرطة بغداد الرصافة، اللواء شعلان علي صالح، حيث باشرت مفارز قسم مكافحة إجرام الأعظمية إجراءات التحري وجمع المعلومات بعد ورود إخبار عن حادث سرقة في منطقة القاهرة، وتم تشكيل فريق عمل متكامل للتوصل إلى المتهمين".

وأشار البيان إلى أن "المتهمين كانوا يستقلون عجلة نوع “هيونداي النترا”، ويقومون بإيهام الضحايا بأنهم من جنسية خليجية لكسب ثقتهم ومن ثم سرقتهم، كما لجأوا إلى أسلوب “توأمة” لوحات المركبة للتمويه وتنفيذ عملياتهم دون كشفهم".

ولفت إلى أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، تم نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على أفراد المجموعة وضبط العجلة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم، كما تم التوجه إلى إحدى المحافظات لإلقاء القبض على متهم آخر متورط في القضايا ذاتها".

وأفاد البيان بأن "المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات بارتكابهم أكثر من (40) عملية نصب واحتيال، وتم إيداعهم التوقيف لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".