الأخبار

الإطاحة بمجموعة إجرامية متخصصة بالنصب وسرقة النساء في بغداد


تمكنت مفارز شرطة الرصافة، اليوم الخميس (2 تشرين الأول 2025)، من إلقاء القبض على مجموعة إجرامية متخصصة بالنصب والاحتيال وسرقة الأموال والمخشلات الذهبية من النساء، بعد قيامهم بارتكاب أكثر من (40) عملية سرقة في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.

وذكر بيان للشرطة أن "العملية جاءت بناءً على توجيهات قائد شرطة بغداد الرصافة، اللواء شعلان علي صالح، حيث باشرت مفارز قسم مكافحة إجرام الأعظمية إجراءات التحري وجمع المعلومات بعد ورود إخبار عن حادث سرقة في منطقة القاهرة، وتم تشكيل فريق عمل متكامل للتوصل إلى المتهمين". 

وأشار البيان إلى أن "المتهمين كانوا يستقلون عجلة نوع “هيونداي النترا”، ويقومون بإيهام الضحايا بأنهم من جنسية خليجية لكسب ثقتهم ومن ثم سرقتهم، كما لجأوا إلى أسلوب “توأمة” لوحات المركبة للتمويه وتنفيذ عملياتهم دون كشفهم". 

ولفت إلى أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، تم نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على أفراد المجموعة وضبط العجلة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم، كما تم التوجه إلى إحدى المحافظات لإلقاء القبض على متهم آخر متورط في القضايا ذاتها". 

وأفاد البيان بأن "المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات بارتكابهم أكثر من (40) عملية نصب واحتيال، وتم إيداعهم التوقيف لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم". 

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
