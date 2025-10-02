الحشد يطلق حملة اعتقالات ضد بقايا الإرهاب والبعث

أطلقت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس (2 تشرين الأول 2025)، حملة اعتقالات واسعة ضد بقايا الإرهاب والبعث.

وذكرت الهيئة في بيان أن "معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي باشرت حملة اعتقالات واسعة لملاحقة بقايا الإرهاب وتنظيمات حزب البعث المنحل والحركات المحظورة".

وأضافت أن "العملية لا تزال متواصلة حتى الآن، كإجراء استباقي لاعتقال وتفكيك عدد من الشبكات والعناصر الخطرة والمطلوبة، تحسبًا لمخططات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار".