وزير التعليم يوجه بتمديد التقديم إلى القبول المركزي

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الخميس (2 تشرين الأول 2025)، بتمديد فترة التقديم إلى استمارة القبول المركزي حتى يوم الخميس الموافق 2025/10.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه "تم تمديد السقف الزمني للتقديم ليشمل قنوات القبول المركزي (القناة العامة، والمتميزين، وذوي الشهداء)، بالإضافة إلى القبول المباشر، وقبول طلبة النخبة، وقبول طلبة الـ20٪ الأوائل من خريجي المعاهد، وقبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية للعام 2025/2026".

وأضافت الوزارة أن "تمديد مدة التقديم يأتي لإتاحة فسحة زمنية إضافية أمام الطلبة من خريجي الدورين الأول والثاني لاستكمال متطلبات التقديم ومراجعة فرصهم في القبول ضمن القنوات المشار إليها".