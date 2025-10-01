الأخبار

النائب فالح الخزعلي يدعو للمشاركة في الانتخابات: "ذهب زمن الانقلابات العسكرية والمقابر الجماعية"


دعا النائب فالح الخزعلي، اليوم الأربعاء (1 تشرين الأول 2025)، المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة بوعي ومسؤولية، مؤكداً أن "اختيار ممثلي الشعب في السلطة التشريعية يجب أن يكون على أسس وطنية صحيحة".

وقال الخزعلي في تصريح صحفي إن "هناك تداولاً سلمياً للسلطة، والشعب هو من يقرر عبر صوته"، مضيفاً: "للعازفين عن الانتخابات نقول بكل محبة، إن صوتكم أمانة، وإن عزوفكم سيجعل من لا يستحق إدارة الدولة شريكاً في الوصول إلى البرلمان"، مبينا أن "زمن الانقلابات العسكرية والمقابر الجماعية انتهى".

يُذكر أن العراق شهد في الانتخابات الماضية نسبة مشاركة متدنية لم تتجاوز 41% بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول شرعية التمثيل السياسي وفتح الباب أمام مطالبات بضرورة رفع الوعي الانتخابي وتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم لضمان اختيار ممثلين يعكسون الإرادة الشعبية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كردستان توجه رسالة لبغداد بشان الإيرادات غير النفطية ومبالغ مخصصة للنفقات التشغيلية
النائب فالح الخزعلي يدعو للمشاركة في الانتخابات: "ذهب زمن الانقلابات العسكرية والمقابر الجماعية"
رئيس الجمهورية: لا تهديد لداعش في العراق.. وبقاء القوات الأمريكية بيد الحكومة
المفوضية تغرم مرشحين 5 ملايين دينار
النزاهة تحذر المرشحين من استغلال دوائر الدولة في الحملات الدعائية
رئيس كتلة بدر النيابية : لا تجارة ولا دبلوماسية مع تركيا أمام عطش العراقيين وجفاف الأنهر
بيان توضيحي من عمليات بغداد حول ما حصل في العاصمة مساء اليوم
مجلس محافظة صلاح الدين ينهي عضوية أحد اعضاءه
القائم بالأعمال العراقي في ليبيا يحذر العراقيين من شبكات تهريب وتجارة البشر
الشيخ همام حمودي والسفير البريطاني يؤكدان على أهمية الانتخابات والانفتاح الاستثماري
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك