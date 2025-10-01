النائب فالح الخزعلي يدعو للمشاركة في الانتخابات: "ذهب زمن الانقلابات العسكرية والمقابر الجماعية"

دعا النائب فالح الخزعلي، اليوم الأربعاء (1 تشرين الأول 2025)، المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة بوعي ومسؤولية، مؤكداً أن "اختيار ممثلي الشعب في السلطة التشريعية يجب أن يكون على أسس وطنية صحيحة".

وقال الخزعلي في تصريح صحفي إن "هناك تداولاً سلمياً للسلطة، والشعب هو من يقرر عبر صوته"، مضيفاً: "للعازفين عن الانتخابات نقول بكل محبة، إن صوتكم أمانة، وإن عزوفكم سيجعل من لا يستحق إدارة الدولة شريكاً في الوصول إلى البرلمان"، مبينا أن "زمن الانقلابات العسكرية والمقابر الجماعية انتهى".

يُذكر أن العراق شهد في الانتخابات الماضية نسبة مشاركة متدنية لم تتجاوز 41% بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول شرعية التمثيل السياسي وفتح الباب أمام مطالبات بضرورة رفع الوعي الانتخابي وتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم لضمان اختيار ممثلين يعكسون الإرادة الشعبية.