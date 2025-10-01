الأخبار

رئيس الجمهورية: لا تهديد لداعش في العراق.. وبقاء القوات الأمريكية بيد الحكومة


أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء (1 تشرين الأول 2025)، أنه "لا يوجد تهديد" من قبل تنظيم داعش داخل العراق، مشدداً على أن الأمن مستقر وأن تركيز البلاد ينصب حالياً على تحسين الاقتصاد والبنى التحتية.

وقال رشيد في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "الوضع في العراق اليوم آمن ومستقر في مدنه ومناطقه، والعديد من السياح يزورون البلد".

ملف داعش وانسحاب القوات الأمريكية

أوضح رشيد أنه "لا يوجد تهديد في العراق من قبل داعش، وتم القضاء عليهم"، لكنه أشار إلى ضرورة أن نكون على أهبة الاستعداد لمراقبة تحركات التنظيم "لا في العراق وإنما في العديد من المناطق".

وبشأن التواجد الأجنبي، بيّن أن "بقاء القوات الأمريكية في البلد من عدمها متروك إلى الحكومة ومجلس النواب"، مؤكداً وجود مفاوضات بين الحكومتين العراقية والأمريكية في هذا الشأن.

وأكد رئيس الجمهورية موقف العراق بأنه "يريد أن يرى العراق خالياً من القوات الخارجية"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية العراقية قادرة على الدفاع عن البلد ضد التهديدات الإرهابية في المنطقة".

أزمة المياه والعلاقات الخارجية

تطرق رشيد إلى مشكلة المياه، موضحاً أنه "أحياناً لا نحصل على حصتنا من مياه نهري دجلة والفرات وفروعهما، وإذا حصل العراق على حصته من المياه بشكل عادل، فلن نواجه مشكلة في نقص المياه".

وأشار إلى أن مشكلة المياه هي "مشكلة في الشرق الأوسط بأكمله"، مؤكداً ضرورة "جمع أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار من خلال حصاد المياه وبناء السدود، وإجراء مفاوضات جيدة ومفيدة مع الدول المجاورة لمنحنا حصة عادلة، وتحسين إدارة المياه".

وفي سياق العلاقات الإقليمية والدولية:

إيران: أكد أن "إيران دولة جارة وحدودنا تمتد لألف وأربعمائة كيلومتر، وعلاقاتنا الثنائية جيدة في مختلف المجالات".

تركيا: رحب بـ "قرار حزب العمال الكردستاني نزع سلاحه، ونأمل أن يكون هناك حل سلمي لهذه المشكلة العسكرية والسياسية والتوصل إلى اتفاق مع الحكومة التركية".

الولايات المتحدة: أكد أن "لدينا علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، ونأمل في بناء علاقات تجارية أقوى بيننا في كثير من المجالات".

غزة وأوكرانيا: أوضح أن "استمرار الحرب في غزة كارثي ويجب وقفها"، كما عبر عن الأمل في "نهاية للحرب الروسية الأوكرانية، لأن الحرب لا تحل المشاكل بين الدول".

التفاؤل بالانتخابات

وفي الشأن الداخلي، أبدى رشيد تفاؤله بأن "تجري الانتخابات النيابية المقبلة في العراق بسلام وديمقراطية كسابقاتها من الانتخابات، واتخذنا العديد من الإجراءات لضمان أن تكون حرة وديمقراطية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كردستان توجه رسالة لبغداد بشان الإيرادات غير النفطية ومبالغ مخصصة للنفقات التشغيلية
النائب فالح الخزعلي يدعو للمشاركة في الانتخابات: "ذهب زمن الانقلابات العسكرية والمقابر الجماعية"
رئيس الجمهورية: لا تهديد لداعش في العراق.. وبقاء القوات الأمريكية بيد الحكومة
المفوضية تغرم مرشحين 5 ملايين دينار
النزاهة تحذر المرشحين من استغلال دوائر الدولة في الحملات الدعائية
رئيس كتلة بدر النيابية : لا تجارة ولا دبلوماسية مع تركيا أمام عطش العراقيين وجفاف الأنهر
بيان توضيحي من عمليات بغداد حول ما حصل في العاصمة مساء اليوم
مجلس محافظة صلاح الدين ينهي عضوية أحد اعضاءه
القائم بالأعمال العراقي في ليبيا يحذر العراقيين من شبكات تهريب وتجارة البشر
الشيخ همام حمودي والسفير البريطاني يؤكدان على أهمية الانتخابات والانفتاح الاستثماري
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك