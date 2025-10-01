الشيخ همام حمودي والسفير البريطاني يؤكدان على أهمية الانتخابات والانفتاح الاستثماري

اكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي والسفير البريطاني عرفان صديق، اليوم الأربعاء، على أهمية الانتخابات والانفتاح الاستثماري.

وقال المكتب الإعلامي للشيخ حمودي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي استقبل اليوم سفير المملكة المتحدة في بغداد عرفان صديق"، مبينا انه "تم بحث مستجدات الساحة العراقية، والحراك السياسي والتنموي الذي يشهده العراق، وسبل تعزيز علاقات البلدين".

وأضاف ان "الطرفين اكدا على مدى حساسية الانتخابات البرلمانية القادمة في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث"، لافتا الى "انهما اوضحا ان ما يتمتع به العراق من مكانة في محيطه الاقليمي، كقطب مؤثر في سياسات واستقرار المنطقة، وما يحظى به من اهتمام لدى المجتمع الدولي".

واشارا وفقا للبيان إلى أن "حالة الانفتاح الاستثماري التي يشهدها العراق هي ثمرة الاستقرار السياسي والامني التي يتمتع به"، معربان عن أملهما في "انتهاز الفرص المتاحة من قبل الشركات البريطانية الرصينة، وتوسيع التعاون الاقتصادي وتنمية المصالح المشتركة".