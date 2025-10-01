عاجل : امريكا الى الزوال .. مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قانون تمويل الحكومة الاتحادي
محافظة الديوانية تعلن تفاصيل نسب الإنجاز بمشاريع الماء في المحافظة


 

أعلنت المديرية العامة للماء، اليوم الأربعاء، عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في عدد من مشاريع الماء بمحافظة الديوانية، مؤكدة أن هذه المشاريع ستسهم في تعزيز واقع الخدمات وتوفير المياه الصالحة للشرب، حيث ذكر مدير عام المديرية العامة للماء في الديوانية، عمار عادل حسين، للوكالة الرسمية، إن "المديرية العامة للماء، باشرت إنجاز مشروع ماء المهناوية، والذي يتضمن أعمال الركائز الكونكريتية بواقع 399 ركيزة لأحواض الترسيب والفلاتر والفلاش مكسر بعد الانتهاء من تحريات التربة، وتنفيذ أعمال المجسات الحقلية باستخدام جهاز الحفر الميكانيكي"، مبيناً أن" المشروع سيخدم أكثر من 750 ألف نسمة بطاقة تصميمية تبلغ 1000م³/ ساعة وبطول 7 خطوط ناقلة".

وأضاف أن "مشروع ماء الدغارة – سومر بلغت نسب إنجازه 65%، إذ أُنجز ما يقارب 28 كم من الخطوط الناقلة، لافتاً إلى أن "المشروع سيكتمل العام المقبل بطاقة 2000م³/ ساعة، ليخدم نحو 75 ألف نسمة، وفق أحدث المواصفات الفنية والقياسية وبجودة عالية لضمان توفر المياه".

وتابع أن "مشروع الخطوط الناقلة لماء الديوانية، مستمرة الأعمال فيه، حيث تجاوزت نسب إنجازه المخطط ووصلت إلى 71.5% بطول 100 كم"، موضحاً أن "المشروع سيخدم أكثر من 450 ألف نسمة في 42 حيّاً بمركز المحافظة".

كذلك أوضح ، أن "مشروع ماء الشافعية يسير بوتيرة متصاعدة، حيث تجاوزت نسب إنجازه 80% مع استمرار أعمال تنصيب الكرينات والمضخات والأعمال الكهربائية والإنهاءات لجميع الأبنية الخدمية"، مبيناً أن " المشروع سيخدم 50 ألف نسمة بطاقة تصميمية تبلغ 1000م³/ساعة، حيث تمت إحالته في عام 2024 ضمن مشاريع البنى التحتية لقطاع الماء في الديوانية".

كما أكد، أن "مشروع ماء الشامية يعد من المشاريع الحيوية المدرجة ضمن البرنامج الحكومي، إذ وصلت نسب إنجازه إلى 86.5% بطاقة تصميمية تبلغ 4000م³/ساعة مع إنجاز خطوط ناقلة بطول 23 كم، مشيراً إلى أن "المشروع سيعمل على توفير المياه الصالحة للشرب لأكثر من 300 ألف نسمة من أهالي القضاء".

