وزارة التعليم العالي تعلن نتائج تعديل الترشيح وقبول طلبة العام السابق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، نتائج تعديل الترشيح وقبول طلبة العام السابق للسنة الدراسية 2026/2025، فقد ذكرت الوزارة في بيان، أن "نتائج تعديل الترشيح المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط (https://dirasat.mohesr.gov.iq) تتضمن قبول (3940) طالباً موزعين بين القناة العامة وقناة الوافدين وذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وذوي شهداء الحشد الشعبي وذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل".

وأضافت أن "نتائج قبول طلبة السنة السابقة تشتمل على (4793) طالباً توزعوا بين القناة العامة وقناة الوافدين وذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وذوي شهداء الحشد الشعبي وذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل".

كما أكدت الوزارة، أن "الطالب يمكن له العودة إلى قبوله المركزي في غضون ثلاثة أيام من إعلان نتائج تعديل الترشيح على أن يكون مسجلاً في الكلية أو المعهد المقبول فيه مركزياً للسنة الدراسية السابقة".