مفوضية الانتخابات: عدد المرشحين المصادق عليهم 7768 مرشحاً

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، عن مصادقة مجلس المفوضين على 7768 مرشحاً، حيث ذكرت المفوضية في بيان، تلقته، أن "مجلس المفوضين صادق على 7768 مرشحاً، منهم 2248 من الاناث، و5520 من الذكور، للمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي 2025".

كما لفتت إلى، أن "الحملة الانتخابية للمرشحين المصادق عليهم تنتهي عند السابعة من صباح يوم السبت الموافق 2025/11/8".

كذلك أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، عن موعد انطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين المصادق عليهم يوم الجمعة الموافق 2025/10/3