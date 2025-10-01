الأمن الوطني يلقي القبض على شخص أساء للمقدسات الدينية

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، القبض على شخص أساء للمقدسات الدينية في بغداد، حيث ذكر الجهاز في بيان، انه "في إطار جهوده المستمرة لحماية القيم الدينية والحفاظ على السلم المجتمعي، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في العاصمة بغداد من إلقاء القبض على أحد المتهمين بالتجاوز على الأئمة الأطهار (عليهم السلام)".

وأضاف، ان "العملية جاءت بعد رصد وتحليل مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان يقومان بالإساءة والتجاوز على الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، حيث باشرت الفرق الاستخبارية المختصة تحديد هوية المتورطين وجمع الأدلة اللازمة".

كما أكد أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، توجهت مفارز الفوج التكتيكي إلى مكان المتهم الأول وألقت القبض عليه، في حين أن المتهم الثاني معتقل حالياً بتهمة أخرى لدى الأجهزة الأمنية"، مشيرا الى انه "قد تم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة أصولياً لاستكمال الإجراءات القانونية".