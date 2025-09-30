المرور تتخذ إجراءات قانونية بحق ضابط تجاوز على مواطن

أعلنت مديرية المرور العامة ، اليوم الثلاثاء (30 أيلول 2025)، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ضابط مرور قام بالتجاوز على مواطن في إحدى السيطرات.

وذكر إعلام المديرية في بيان، "بناءً على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يظهر قيام أحد ضباط المرور بالتجاوز على مواطن في إحدى السيطرات، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ضابط المرور لهذا التصرف الغير مقبول في التعامل مع المواطن".

وأضاف البيان أن "مديرية المرور حريصة كل الحرص على التعامل الإنساني مع جميع المواطنين، وأن أي تصرف سيئ يتحمل مرتكبه الإجراءات القانونية الصارمة".

وتابع أن "هذه التصرفات الفردية جاءت مخالفة لتوجيهات وزير الداخلية ومدير المرور العام بالتعامل الحسن مع جميع شرائح المجتمع".

https://www.youtube.com/shorts/_NtOy2kYDpc