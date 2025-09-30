الأخبار

وزارة الكهرباء: تسهيلات حكومية للمواطنين لتسديد ديون أجور الكهرباء ضمن نظام الأقساط


 

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن وضع خطط للسيطرة على الأحمال ورفع التجاوزات، وفيما أشارت الى تحقيق تقدم في تنظيم العشوائيات والمناطق الزراعية، أكدت تقديم تسهيلات للمواطنين بتسديد ديون الكهرباء من ضمنها نظام الأقساط، حيث ذكر موسى للوكالة الرسمية، إن "الوزارة رسمت عدداً من الخطط المتعلقة برفع الأحمال والتجاوزات على الشبكة لتحقيق السيطرة على الأحمال ورفع التجاوزات الكبيرة على الشبكة بالإضافة الى تنظيم المناطق الزراعية والعشوائية من خلال نصب العدادات".

وأضاف أن "الوزارة تعمل على تنظيم موارد الجباية المعتمدة عليها في شركات التوزيع كونها تمويلا ذاتيا لتغطية رواتب الموظفين وتغطية شراء المواد"، موضحاً أن "هذه الأهداف تسير بوتيرة متصاعدة".

كما لفت الى أن "هناك تقدماً في تنظيم العشوائيات والمناطق الزراعية التي كان من الصعب التعامل معها"، لافتاً الى أن "تنظيمها يتم عن طريق شبكات توزيع نظامية من خلال نصب العدادات، وذلك لعدم ضياعها والسيطرة على الأحمال التي من الممكن أن تسهم في ضعف الشبكة الكهربائية مع توجه للتحول الذكي في المستقبل".

كذلك أشار إلى أن "هناك ضياعات كبيرة في شبكات التوزيع بنسبة تصل الى 46 بالمئة"، لافتاً الى أن "هذه الضياعات عبارة عن طاقة مجهزة للمواطنين لم تستحصل جبايتها من بينها المناطق الحديثة التي تحتاج الى نصب العدادات واستحصال قيمة الطاقة ".

فيما أكد أن "الوزارة تعمل بنظام الأقساط لتسديد ديون الكهرباء وبابها مفتوح لتسديد أجور وتسهيله على المواطن بشكل أقساط "، لافتاً الى "أهمية أن يدفع المواطن ديوان الكهرباء بشكل الكتروني لكي لا تترتب عليه وتتضاعف الأسعار".

