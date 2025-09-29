الدفاع تؤكد أن نادي الضباط الترفيهي في زيونة ليس من ممتلكاتها

نفت وزارة الدفاع، اليوم الإثنين، (29 أيلول 2025)، بشكل قاطع الأنباء المتداولة التي تربط ملكية نادي الضباط الترفيهي في منطقة زيونة ببغداد بالوزارة.

وأكدت الوزارة في بيان أن "نادي الضباط الترفيهي في زيونة ليس من ممتلكاتها، وإنما يعود ملكيته إلى المصرف العقاري، الذي يعد الجهة المالكة وقام بعرضه للاستثمار كونه من ضمن عقاراته الخاصة".

ودعت الدفاع "وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية في هذا الشأن،" نافيةً بذلك "ما يتم تداوله من أخبار غير دقيقة بخصوص ملكية النادي".