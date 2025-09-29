فرق الدفاع المدني تحكم سيطرتها على حريق داخل مبنى تجاري في شارع الربيعي

نجحت فرق الدفاع المدني، اليوم الإثنين (29 أيلول 2025)، في السيطرة الكاملة على حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من ثلاثة طوابق، مخصصة لتجارة الإكسسوارات وأجهزة الموبايل، في شارع الربيعي بمنطقة زيونة وسط بغداد.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان أن "فرقها هرعت لمكافحة النيران التي اندلعت في البناية من الطابق العلوي، مع تنفيذ عمليات اقتحام مباشر والدخول إلى داخل المبنى".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ المواطنين، وتحجيم الخسائر الناتجة عن الحريق، وتطويق النيران ومنع انتشارها إلى الأبنية التجارية المجاورة".

وأشارت المديرية، بحسب البيان، إلى أن "فرق الدفاع المدني أنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل أي إصابات بشرية، مع تحجيم الأضرار المادية الناتجة عن الحريق"، داعية إلى "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن المنطقة الجغرافية المعنية، واستدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق."