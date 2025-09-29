عاجل : وفاة عقيلة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني (دام ظله الشريف).
الأخبار

الشيخ همام حمودي يعزي بوفاة عقيلة مرجعنا الكبير السيد علي السيستاني


بسم الله الرحمن الرحيم

((وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ))

صدق الله العلي العظيم

نتقدم بأحرّ مشاعر العزاء وأصدق المواساة إلى سماحة المرجع الديني الأعلى اية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف)، بوفاة عقيلته العلوية الجليلة الكريمة، كريمة آية الله السيد ميرزا حسن، وحفيدة المرجع الكبير السيد الشيرازي (قدس الله أسرارهم).

ونحن نشارككم مشاعر الحزن والألم، بهذا المصاب الجلل، نستذكر ما لهذه العلوية الفاضلة من شرف النسب، ونقاء السيرة، وعلو المقام، وصبرها في خدمة هذا البيت العلمي العريق، وإننا نحتسبها عند الله من الوجوه الطيبة التي نذرت حياتها في ظلال المرجعية وخدمة الدين والمذهب والمجتمع.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويحشرها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يُلهم سماحتكم، وسائر الاسرة الكريمة، ومحبيها، جميل الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون

  الشيخ د. همام حمودي  

رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي

