وفاة عقيلة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني (دام ظله الشريف).

(انا لله وانا اليه راجعون)

انتقلت الى جوار ربها الكريم العلوية الجليلة كريمة آية الله السيد ميرزا حسن حفيد السيد المجدد الشيرازي قدس سرهما، عقيلة سماحة المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)وسيشيع جثمانها الطاهر الى مثواها الاخير في الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين ٦ شهر ربيع الآخر من جامع الشيخ الطوسي

ويقام مجلس الفاتحة على روحها الطاهرة في جامع الخضراء يومي الاثنين والثلاثاء بعد صلاة المغرب والعشاء ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.