حكم بالسجن 15 عاماً على منتسب أمني قتل طفلاً في كركوك

أفاد مصدر قضائي، اليوم الأحد (28 أيلول 2025)، بصدور حكم قضائي بحق منتسب أمني أُدين بقتل طفل في محافظة كركوك خلال ثاني أيام عيد الأضحى الماضي، وهي القضية التي أثارت الرأي العام لعدة أشهر.

وقال المصدر إن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكماً بالسجن 15 عاماً على منتسب أمني أطلق النار من نقطة كان يتمركز فيها قرب قرية بريج، ضمن محيط قضاء الحويجة، مما أدى إلى مقتل طفلٍ في المكان".

وأضاف أن "القضية التي شغلت الرأي العام آنذاك، جرى التحقيق فيها بشكل مستفيض للوقوف على جميع حيثياتها وملابساتها، قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بالسجن 15 عاماً بحق المنتسب".

وأكد المصدر أن "الحكم صدر بعد استكمال جميع التحقيقات خلال الأشهر الماضية، وبناءً على الأدلة والوقائع التي توصلت إليها المحكمة".