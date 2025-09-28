الداخلية: الوكيل الأقدم يمارس صلاحياته كاملةً وبتوجيه مباشر من الشمري

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد (28 أيلول 2025)، أن الوكيل الأقدم في الوزارة يواصل أداء مهامه وصلاحياته بشكل كامل، وبتوجيه مباشر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في إطار ضمان سير العمل المؤسسي وعدم تأثره بأي ظرف إداري أو تنظيمي.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "الداخلية أصدرت إيضاحا للرأي العام، بعد متابعتها مقطعًا فيديويًا تضمن ادعاءات باطلة أطلقها أحد الأشخاص المحسوبين على السياسة والإعلام، زعم فيها تقييد عمل وكيل الوزارة الأقدم وسحب صلاحياته".

وأضافت أن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث إن الوكيل يمارس مهامه كاملة وبتوجيه مباشر من وزير الداخلية، ضمن حدود اختصاصه في إدارة الوكالة الإدارية والمالية"، مشيرة إلى أن "هذه المزاعم اعتمدت على معلومات غير دقيقة وروايات مضللة صادرة عن أصحاب مصالح ضيقة، بعيدة عن الواقع والحقائق".

وأشارت الوزارة، بحسب البيان، إلى أنها "ترفض هذه الادعاءات بشكل قاطع، وتحتفظ بحقها القانوني في الرد على أي محاولات للنيل من سمعة هذه المؤسسة الأمنية العريقة"، مؤكدة أن "عملها سيبقى محكوما بالقوانين والأنظمة، وبعيدا عن أي تأثيرات أو تجاذبات شخصية أو سياسية".