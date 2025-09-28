الأخبار

الداخلية: الوكيل الأقدم يمارس صلاحياته كاملةً وبتوجيه مباشر من الشمري


أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد (28 أيلول 2025)، أن الوكيل الأقدم في الوزارة يواصل أداء مهامه وصلاحياته بشكل كامل، وبتوجيه مباشر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في إطار ضمان سير العمل المؤسسي وعدم تأثره بأي ظرف إداري أو تنظيمي.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "الداخلية أصدرت إيضاحا للرأي العام، بعد متابعتها مقطعًا فيديويًا تضمن ادعاءات باطلة أطلقها أحد الأشخاص المحسوبين على السياسة والإعلام، زعم فيها تقييد عمل وكيل الوزارة الأقدم وسحب صلاحياته".

وأضافت أن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث إن الوكيل يمارس مهامه كاملة وبتوجيه مباشر من وزير الداخلية، ضمن حدود اختصاصه في إدارة الوكالة الإدارية والمالية"، مشيرة إلى أن "هذه المزاعم اعتمدت على معلومات غير دقيقة وروايات مضللة صادرة عن أصحاب مصالح ضيقة، بعيدة عن الواقع والحقائق".

وأشارت الوزارة، بحسب البيان، إلى أنها "ترفض هذه الادعاءات بشكل قاطع، وتحتفظ بحقها القانوني في الرد على أي محاولات للنيل من سمعة هذه المؤسسة الأمنية العريقة"، مؤكدة أن "عملها سيبقى محكوما بالقوانين والأنظمة، وبعيدا عن أي تأثيرات أو تجاذبات شخصية أو سياسية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بينهم يمارس السحر والشعوذة.. عمليات بغداد تعتقل عدد من المتهمين بقضايا مختلفة في بغداد
الدفاع المدني بكربلاء يخمد حريق معرض أجهزة كهربائية دون إصابات
حكم بالسجن 15 عاماً على منتسب أمني قتل طفلاً في كركوك
الاستخبارات العسكرية تطيح بـ5 عناصر من داعش الإرهابي في نينوى
القضاء يسترد 3 مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي
الداخلية: الوكيل الأقدم يمارس صلاحياته كاملةً وبتوجيه مباشر من الشمري
دور ثالث واضافة درجات .. التربية تصدر قرارات جديدة
النزاهة: نعمل لضمان منافسة نزيهة قبل إجراء الانتخابات وأثناء عمليَّة التصويت
بعد إطلاق النار عليهم مصدر أمني: المهندسون المتظاهرون يقاضون النائب غن دولة القانون أسعد البزوني وأفراد حمايته في البصرة
المفوضية تصدر قرارات جديدة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك