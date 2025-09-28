دور ثالث واضافة درجات .. التربية تصدر قرارات جديدة

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد (28 أيلول 2025)، عن أضافة درجتين لمعالجة الحالات الحرجة لتلاميذ وطلبة المراحل غير المنتهية للعام الدراسي 2024-2025، فيما صوتت هيئة الرأي على إعتماد الدور الثاني التكميلي والدور الثالث للمراحل المنتهية الثلاث للراسبين بجميع الدروس (السادس الابتدائي، والثالث المتوسط، والسادس الاعدادي).

وقالت الوزارة في بيان إن "هيئة الرأي في وزارة التربية تقرر إضافة درجتين لمعالجة الحالات الحرجة لتلاميذ وطلبة المراحل غير المنتهية للعام الدراسي 2024-2025".

وأضاف البيان، أن "هذا القرار جاء مراعاة لظروفهم الاستثنائية ودعمهم لمواصلة مسيرتهم الدراسية".

وأكد، أن "هيئة الرأي صوتت على إعتماد الدور الثاني التكميلي والدور الثالث للمراحل المنتهية الثلاث للراسبين بجميع الدروس (السادس الابتدائي، والثالث المتوسط، والسادس الاعدادي) على ان يتم رفع القرار الى مجلس الوزراء للبت فيه".

واردف البيان، أنه "تم إعادة العمل بنظام الانتساب لطلبة المراحل المتوسطة والإعدادية فقط (من الاول المتوسط الى السادس الإعدادي)"، وأشار الى أنه "تم الموافقة على فتح باب الاستضافة للطلبة من المدارس المسائية إلى الصباحية للعام الدراسي 2025_2026".

وتابع البيان، أن "الهيئة صوتت ايضا على إيقاف العمل بشرط معدل البقاء في مدارس الموهوبين اسوة بمدارس المتفوقين والمتميزين، لهذا العام الدراسي فقط، حفاظا على مجهودات الطلبة".

وكانت وزارة التربية قد قررت في أيلول الجاري السماح للمتغيبين عن درس أو درسين بأداءها بعد امتحانات الدور الثاني.

وذكرت الوزارة في بيان أن "وزير التربية وافق على السماح لطلبة وتلاميذ المراحل غير المنتهية، المتغيبين عن (درس واحد أو درسين فقط) ضمن أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي (2024-2025)، بأدائهما في نهاية الامتحانات".