شرطة البصرة تتخذ إجراءات قانونية بحق مطلق النار على المهندسين المتظاهرين

أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الأحد (28 أيلول 2025)، عن اتخاذها إجراءات قانونية بحق مطلق النار على المهندسين المتظاهرين في المحافظة بعد تسجيل شكاوى قانونية ضد الفاعل.

وذكرت القيادة في بيان أنها "اتخذت إجراءات قانونية بحق مطلق النار خلال التظاهرة التي نظمها عدد من المهندسين أمام المركز الثقافي النفطي في البصرة"،

مؤكدة أن "القانون سيطبق بحق أي شخص يسيء استخدام السلاح أو يعتدي على المتظاهرين السلميين، بغض النظر عن صفته أو الجهة التي ينتمي إليها".