وزارة العمل: أكثر من 15 ألف مستفيد من امتيازات المعين المتفرغ لفئة فاقدي البصر

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، أن 15 ألفاً و379 مستفيداً من امتيازات المعين المتفرغ لفئة فاقدي البصر، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، حسن الخوادم، للوكالة الرسمية، إن "قانون رقم (38) لسنة 2013 الخاص بحقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وفر امتيازين للمعين المتفرغ، أولها في حال كان المعين للشخص من ذوي الإعاقة لا يمتلك راتباً، يتم تخصيص راتب له لرعاية الشخص المعاق، أما الامتياز الثاني فهو منح الموظف الحكومي إمكانية الحصول على تفرغ وظيفي لرعاية الشخص المعاق".

كما أوضح، ان "عدد فاقدي البصر ممن لديهم راتب معين متفرغ بلغ (14112) شخصاً، فيما بلغ عدد الموظفين الذين يتمتعون بتفرغ وظيفي لرعاية فاقدي البصر (1267) موظفاً، ليكون المجموع الكلي (15379) مستفيداً من خدمات الوزارة في ما يتعلق بحقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لفئة فاقدي البصر".

وأضاف، أن "عدد الذين تم تعيينهم من فاقدي البصر من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في القطاع الحكومي بلغ (41) شخصاً، فيما بلغ عدد من تم تعيينهم في القطاع الخاص شخصين اثنين".