أمين بغداد: العاصمة تشهد حركة إعمار وتطوير غير مسبوقة بدعم حكومي مباشر

أكد أمين بغداد عمار موسى كاظم، أن العاصمة تشهد حركة إعمار وتطوير غير مسبوقة بدعم مباشر من الحكومة، مشيراً إلى أن هذه الجهود ركزت على معالجة البنى التحتية، وتوسيع المساحات الخضراء، وتقديم التسهيلات للمستثمرين لإحياء قلب بغداد التاريخي وتعزيز قطاعات الإسكان والسياحة والترفيه، حيث ذكر كاظم، خلال ندوة حوارية في ملتقى العراق للاستثمار، إن "مدينة بغداد تشهد في ظل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حركة إعمار وتطوير ملحوظة للجميع، سواء من أهالي العاصمة أو الزائرين من الدول العربية والأجنبية"، مبيناً أن "أمانة بغداد اعتمدت خططاً منهجية لتقديم الخدمات، توزعت على عدة محاور منها البنى التحتية، وحل مشكلات النقل، وتوسيع المساحات الخضراء".

كما أضاف، أن "أحد أبرز المحاور تمثل في المشاريع الاستثمارية من خلال تقديم التسهيلات للمستثمرين ودعمهم، إذ أن أمانة بغداد هي الجهة القطاعية المسؤولة عن منح الموافقات التخطيطية لكافة الفعاليات الاستثمارية في العاصمة"، مشيراً إلى أن "هذه المشاريع شملت قطاعات السكن والسياحة والترفيه، وبدأت ملامحها بالظهور على أرض الواقع".

وأوضح كاظم، أن "الأعمال تضمنت أيضاً إطلاق حملتي (بغداد أجمل الأولى) و(بغداد الثانية)، إلى جانب مشاريع أمانة بغداد ضمن خططها الاستثمارية وتنمية الأقاليم والموازنات التشغيلية"، مؤكداً أن "إعادة إحياء تاريخ بغداد كانت من أولويات العمل، إذ شهدت مناطق تاريخية مثل شارع الرشيد والسراي عودة الحياة بعد سنوات من الإهمال، وأصبحت مقصداً للوفود العربية والأجنبية".

وختم بالقول إن "كل هذه الجهود جاءت ضمن رؤية حكومية واضحة ومتكاملة، انعكست نتائجها على الواقع، وجعلت بغداد تظهر بحلة حضارية جديدة تليق بمكانتها".