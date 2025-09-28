قيادة شرطة البصرة: توقيف حماية نائب أطلق النار على تجمع للمتظاهرين

أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم اﻷحد، توقيف أحد عناصر حماية عضو في مجلس النواب أطلق النار في الهواء على تجمع للمتظاهرين، حيث ذكرت القيادة في بيان، إن "قاضي تحقيق البصرة أصدر قراراً بتوقيف أحد عناصر حماية عضو في مجلس النواب العراقي ظهر في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يحمل مسدسا ويطلق النار في الهواء على تجمع للمتظاهرين بعد أن اتخذت اﻷجهزة الأمنية في قيادة الشرطة اﻹجراءات القانونية بحقه"، كما وأضافت أن "قيادة شرطة البصرة لن تتهاون مع أي محاولة للإخلال بالأمن والاستقرار في المحافظة".



