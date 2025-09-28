مفوضية الانتخابات تحدد موعد المصادقة على أسماء المرشحين

حدَّدت المفوضيَّة العليا المستقلّة للانتخابات، الأسبوع الحالي موعداً للمصادقة على أسماء المرشّحين لانتخابات مجلس النوّاب، حيث أوضح رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، الدكتور عماد جميل، أنَّ عمليات التحقق من الموقف القانوني والأمنيِّ للمرشّحين على وشك الاكتمال خلال الأيّام القليلة المقبلة.

كما أكد أنَّ هذه الخطوة تأتي ضمن استعدادات المفوضيَّة لضمان سير الانتخابات بشكلٍ شفّافٍ وعادل، على وفق القوانين والأنظمة النافذة، مع مراعاة جميع الضوابط الأمنيَّة والقانونيَّة المرتبطة بالمرشّحين.