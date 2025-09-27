المندلاوي يقود نجاح رئاسة أول اجتماع عام للبرلمان الآسيوي – الإفريقي في بيروت

قاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم السبت، أول اجتماع عام للمجلس البرلماني الاسيوي - الافريقي المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان "نبارك هذا الانجاز التأريخي لجمهورية العراق مند تأسيسها لغاية اليوم.. النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي رئيساً للمجلس البرلماني الاسيوي - الافريقي ونجاح اجتماعه العام الاول المنعقد في العاصمة اللبنانية في بيروت".

وأضاف المكتب، أن "الاجتماع كان بحضور رؤساء واعضاء البرلمانات في قارة آسيا وإفريقيا".