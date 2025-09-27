بحضور نجله السيد جواد ... توافد جماهيري في بغداد لإحياء ذكرى استشهاد السيد نصر الله

امتلأت ساحة التحرير في بغداد اليوم السبت بآلاف العراقيين الذين توافدوا، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه.

وشهد الحفل التأبيني المركزي حضور نجل الشهيد، السيد جواد نصر الله، وسط مشاركة جماهيرية واسعة من مختلف أطياف الشعب العراقي، تعبيرًا عن الوفاء والتقدير للتضحيات الجليلة التي قدمها السيد الشهيد في سبيل القضية الفلسطينية والدفاع عن الأمة.

كما شارك في الفعالية رئيس أركان الحشد الشعبي السيد عبد العزيز المحمداوي والأمين العام للهيئة الفريق اول ركن تحسين عبد مطر العوادي.

وتأتي هذه الفعالية لتجسد رابط الولاء والوفاء المستمر لمبادئ المقاومة ونهج السيد حسن نصر الله، مؤكدة أن ذكراه ستظل حية في وجدان الأمة العربية والإسلامية