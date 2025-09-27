الأخبار

اندلاع حريق في حي العامل ببغداد


أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (27 أيلول 2025)، باندلاع حريق داخل سوق شعبية في منطقة حي العامل بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر ، إن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث بعد اندلاع النيران في عدد من المحال التجارية داخل السوق، وبدأت بعمليات الإخماد لمنع امتداد الحريق إلى بقية البسطات والمخازن".

تشهد بغداد بين الحين والآخر سلسلة من الحرائق في الأسواق الشعبية والمجمعات التجارية، غالبًا ما تُعزى إلى التماس الكهربائي أو ضعف إجراءات السلامة داخل هذه المرافق المكتظة. وفي الأشهر الماضية، سجلت العاصمة عدة حوادث مشابهة في مناطق مثل جميلة والكرادة والشورجة، وهو ما أثار دعوات متكررة لتعزيز أنظمة الإطفاء والرقابة على المخازن التجارية للحد من تكرار الكوارث.

